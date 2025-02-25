Украина владеет 21 из 30 критически важных ресурсов, необходимых Европе, и Брюссель готов к взаимовыгодному сотрудничеству.

Европейский Союз выдвинул Украине свое предложение о сотрудничестве в сфере добычи критически важных материалов. Это произошло именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп заявил о близком подписании соглашения с Киевом, которое предоставит Вашингтону доступ к украинским природным ресурсам.

Об этом сообщает Politico.

Еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурное во время визита в Киев представил новый вариант партнерства между Украиной и ЕС в сфере добычи полезных ископаемых. Он отметил, что Украина владеет 21 из 30 критически важных ресурсов, необходимых Европе, и Брюссель готов к взаимовыгодному сотрудничеству.

"Европа никогда не будет настаивать на условиях, которые будут невыгодны для Украины", – заявил Сежурное, отмечая принципы равноправного партнерства.

На фоне этой инициативы Трамп продолжает требовать у Киева уступок в сфере природных ресурсов, в частности, компенсацию в 500 миллиардов долларов за военную и финансовую помощь США. Президент Украины Владимир Зеленский уже отказался подписывать два варианта американского соглашения, которое, по данным The New York Times, предусматривало передачу прав на полезные ископаемые, доходы от нефти, газа и портовой инфраструктуры.

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"Я не подпишу документ, который станет финансовым бременем для десяти поколений украинцев", – заявил Зеленский во время недавней пресс-конференции.

Несмотря на это, Трамп настаивает на том, что окончательное решение по соглашению уже близко и будет включать, в частности, доступ к редкоземельным металлам.

Украина имеет значительные залежи стратегически важных ресурсов, в частности, лития, титана, урана, нефти и газа, которые являются ключевыми для мировых технологических гигантов. Однако значительная часть этих богатств расположена на временно оккупированных территориях, что затрудняет их использование.

Таким образом, Киев оказался перед выбором между двумя вариантами сотрудничества – американским соглашением с потенциальными финансовыми обязательствами и европейским предложением, декларирующим взаимовыгодные условия.

Напомним, экономическое соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах содержит проекты на оккупированных территориях.