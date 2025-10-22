ЕС согласовал 19-й пакет санкций против РФ: что известно

ЕС

Реклама

Страны Европейского Союза достигли политического согласия по принятию 19-го пакета санкций против Российской Федерации.

Об этом пишет Общественное.

Окончательное решение стало возможным после того, как последнее государство-член, имевшее оговорку, согласилось их снять. Об этом сообщили в Датском президентстве Совета ЕС. Как известно, речь идет о Словакии. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что готов поддержать новый пакет ограничений.

Реклама

В настоящее время начата письменная процедура для формального утверждения санкций. Ожидается, что 19-й пакет официально примут уже завтра, 23 октября, до восьми утра, при отсутствии новых возражений.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия поддержала 19 пакет санкций против РФ. Он коснется сферы энергетики, финансового сектора и теневого флота страны-агрессора. В частности, запрет на импорт российского сжиженного природного газа от 1 января 2027 года, с переносом даты вступления в силу 1 января 2028-го.

Впоследствии Словакия заявила, что готова поддержать 19 пакет санкций ЕС в отношении агрессорки Российской Федерации, если получит гарантии безопасности для словацкой экономики.

Также сообщалось, что Европейские страны совместно с Украиной готовят предложение для завершения войны России против Украины, которая состоит из 12 пунктов.