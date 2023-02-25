ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций: детали

Странам Европейского Союза удалось согласовать очередной, десятый пакет санкций против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении в сервисе микроблогов Twitter Шведского председательства в Совете ЕС.

Это один год since Россия является brutal and illegal invasion of Ukraine.



В настоящее время, EU приспособили 10-й пакет российских sanctions.



package includes eg:



— Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023

“Прошел год с начала жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС согласовал 10 пакет российских санкций”, — читаем в сообщении.

Новый пакет санкции имеет свои особенности, в частности:

более сильный контроль за экспортом технологий двойного использования;

точечные ограничительные меры против физических и юридических лиц, поддерживающих войну против Украины, распространяют пропаганду или передают боевые беспилотники;

усиление борьбы с российской дезинформацией.

“Вместе государства ЕС ввели самые строгие и широкие санкции в истории, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС солидарен с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — подчеркнули в Шведском председательстве.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз якобы не смог согласовать 10-й санкционный пакет против России. Мол, послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России.

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