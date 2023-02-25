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ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций: детали

Фото: Associated Press

Страны Европейского Союза договорились о санкциях.

Странам Европейского Союза удалось согласовать очередной, десятый пакет санкций против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении в сервисе микроблогов Twitter Шведского председательства в Совете ЕС.

“Прошел год с начала жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС согласовал 10 пакет российских санкций”, — читаем в сообщении.

Новый пакет санкции имеет свои особенности, в частности:

  • более сильный контроль за экспортом технологий двойного использования;
  • точечные ограничительные меры против физических и юридических лиц, поддерживающих войну против Украины, распространяют пропаганду или передают боевые беспилотники;
  • усиление борьбы с российской дезинформацией.

“Вместе государства ЕС ввели самые строгие и широкие санкции в истории, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС солидарен с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — подчеркнули в Шведском председательстве.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз якобы не смог согласовать 10-й санкционный пакет против России. Мол, послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России.

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Дата публикации
Просмотры
603
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