ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций: детали

Страны Европейского Союза договорились о санкциях.
Странам Европейского Союза удалось согласовать очередной, десятый пакет санкций против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении в сервисе микроблогов Twitter Шведского председательства в Совете ЕС.
Это один год since Россия является brutal and illegal invasion of Ukraine.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023
В настоящее время, EU приспособили 10-й пакет российских sanctions.
package includes eg:
— Tighter export restrictions regarding dual-use and technology
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“Прошел год с начала жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС согласовал 10 пакет российских санкций”, — читаем в сообщении.
Новый пакет санкции имеет свои особенности, в частности:
- более сильный контроль за экспортом технологий двойного использования;
- точечные ограничительные меры против физических и юридических лиц, поддерживающих войну против Украины, распространяют пропаганду или передают боевые беспилотники;
- усиление борьбы с российской дезинформацией.
“Вместе государства ЕС ввели самые строгие и широкие санкции в истории, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС солидарен с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — подчеркнули в Шведском председательстве.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз якобы не смог согласовать 10-й санкционный пакет против России. Мол, послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России.
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