ЕС согласовал €90 млрд для Украины и новые санкции: решение почти принято — детали

Европейский союз

Послы государств-членов ЕС согласовали выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и поддержали 20-й пакет санкций против России. Окончательное утверждение ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает корреспондентка Радио Свобода со ссылкой на спикера председательства Кипра в Совете ЕС.

Отмечается, что уже запущена формальная письменная процедура принятия решения. Она предполагает, что страны должны выразить возражения в установленный срок: если их не будет, решение автоматически считается одобренным.

Ожидается, что процедура завершится завтра во второй половине дня.

Как пишет издание Politico, дипломаты ЕС называют этот шаг попыткой заставить Будапешт открыто определиться со своей позицией. Фактически это тест после политических изменений в Венгрии и сигнал, готов ли Виктор Орбан и дальше блокировать финансовую помощь Киеву.

Ключевым фактором для Венгрии остается вопрос поставок российской нефти через трубопровод «Дружба». Ранее Будапешт связывал свою позицию по кредиту именно с возобновлением этих поставок.

В Брюсселе осторожно оценивают перспективы соглашения. Один из дипломатов заявил, что в случае возобновления поставок нефти кредит может быть быстро одобрен, а средства оперативно выделены. В Европейской комиссии рассчитывают на первый транш уже в ближайшее время.

В итоге именно сегодня может стать понятно, получит ли Украина долгожданное финансирование и изменится ли позиция Венгрии после продолжительных разногласий.

Что известно о восстановлении нефтепровода «Дружба»

Украина восстановила работу нефтепровода "Дружба" после повреждений от российских ударов. 22 апреля на украинском участке начали повышать давление и заполнять систему.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трубопровод отремонтирован. В то же время подтверждения фактического возобновления поставок нефти пока нет. В Словакии сообщили только о «сигналах» возможного запуска, но без конкретных данных.

В MOL Group ожидают, что первые поставки нефти в Венгрию и Словакию могут возобновиться в ближайшее время. При этом ситуацию усложняют сообщения об ударе по нефтетранспортному объекту в Самарской области РФ, который является частью логистики «Дружбы».