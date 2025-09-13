ЕС создает механизмы передачи замороженных российских активов Украине - Минфин

Деньги / © Getty Images

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил уверенность, что Европейский Союз сможет найти механизмы, которые позволят передать Украине хотя бы часть замороженных российских активов.

Об этом он заявил во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает Европейская правда

«Европейские коллеги очень творческие, они готовы создать возможность передать эти активы без настоящей конфискации. Они готовы предоставить нам заем, они масштабируют замороженные активы, готовят различные механизмы», — сказал он.

Марченко заявил, что страна ожидает получить минимум часть замороженных активов РФ в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что на следующий год Украине понадобится большая поддержка, чем в этом году, ведь война еще не завершена, и государству необходимо готовить военных и население к еще одному году боевых действий. Потребность во внешнем финансировании, по словам Марченко, оценивается в 16 млрд евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр финансов США Скотт Бессент выступил против конфискации замороженных российских активов.По его мнению, эти средства должны стать «рычагом» в будущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.