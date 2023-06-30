ЕС требует от Китая давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины

Лидеры стран Евросоюза в соглашении об отношениях с Китаем призывают Пекин повлиять на Москву, чтобы оно прекратило агрессию против Украины.

Об этом говорится в итоговом документе саммита Европейского союза.

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В документе указывается, что Китай является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому несет "особую ответственность" за поддержку международного порядка, основанного на правилах ступи ООН.

"Поэтому Европейский совет призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины", – отмечается в документе.

В соглашении о отношениях с Китаем страны ЕС признали Пекин "одновременно партнером, конкурентом и системным соперником".

"Несмотря на различные политические и экономические системы, Европейский Союз и Китай имеют общую заинтересованность в конструктивных и стабильных отношениях, основанных на уважении международного порядка, основанного на правилах, сбалансированном взаимодействии и обоюдности", – указывают они.

Подобная политика подразумевает отношения с Китаем в вопросах решения глобальных проблем, а также торговое взаимодействие. Также ЕС будет поднимать перед Китаем вопросы прав человека, в частности притеснений мусульманского населения Синьцзяна и в Тибете.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины выйти на границы 1991 года и полностью восстановить свою территориальную целостность.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине.

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