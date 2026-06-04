Европа усиливает давление на партнеров Москвы: ЕС готовит санкции против китайских компаний

Флаг КНР

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Европейский Союз готовит санкции против четырех китайских компаний, подозреваемых в поддержке войны России против Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

По данным европейских чиновников, эти компании могут войти в новый санкционный список, который должны быть рассмотрены министрами иностранных дел ЕС на следующей неделе. Речь идет о фирмах, которые, как утверждается, помогают российскому теневому флоту, поставляют химикаты для армии РФ и компоненты, которые Москва использует для производства ударных беспилотников.

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В Politico отмечают, что такой шаг может еще больше усугубить отношения между Брюсселем и Пекином. Китай уже предупреждал, что будет принимать "решительные контрмеры" в случае новых торговых ограничений со стороны ЕС.

Ранее Евросоюз уже вводил санкции против китайских компаний в рамках предыдущих ограничений. Новые предложения свидетельствуют о том, что Брюссель усиливает давление на структуры, которые помогают России обходить санкции и поддерживать военную машину.

По информации Politico, документ с предложениями датирован 21 мая и должен стать частью так называемого мини-пакета санкций. Он может быть принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня.

Параллельно Евросоюз работает над 21-м пакетом санкций против России, который будет иметь более широкий секторальный подход. Ожидается, что его могут принять позже летом.

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Кроме четырех китайских компаний, в документе предлагают ввести ограничения против пяти компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, трех из Турции и одной из Азербайджана. Их подозревают в содействии российским морским перевозкам и продаже энергоносителей.

Также в списке могут оказаться дочерние компании российского "Лукойла", десятки физических лиц и фирм, которые, по данным ЕС, поддерживают военную экономику Москвы.

Отдельно страны ЕС обсуждают, что включить в 21 пакет санкций. Одним из ключевых вопросов есть ограничение цены на российскую нефть. Часть государств настаивает на фиксации нынешнего уровня ценового потолка, чтобы не разрешить Москве получить дополнительные доходы на фоне роста мировых цен на нефть.

Китай и война в Украине: последние новости

Ранее Китай раскритиковал решение Японии направить офицеров Сил самообороны в миссию НАТО, координирующую военную помощь Украине.

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По данным японских медиа, правительство Японии решило направить четырех офицеров на военную базу в Германии. Там они должны ознакомиться с программами помощи Украине, реализуемыми под эгидой НАТО.

В Пекине заявили, что обеспокоены подобными действиями Токио. Китайская сторона считает, что Япония якобы продвигает ремилитаризацию и расширяет географию своей военной активности.

Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично призвал главу Китая Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине, стремясь использовать влияние Пекина на Москву.

Издание The Telegraph писало, что Россия резко нарастила производство ударных дронов типа Shahed, которыми каждый день атакует Украину. В то же время ключевую роль в этом масштабировании играет Китай, откуда поступает значительная часть компонентов для беспилотников, в том числе микрочипы, которые фактически являются "мозгом" дрона.

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