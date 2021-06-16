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ЕС утвердил санкции против пособников режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

ЕС утвердил санкции против пособников режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Associated Press

Кто именно оказался в санкционном списке, пока неизвестно.

Послы стран послы Евросоюза утвердили решение о введении санкции против 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", — написал Джозвяк. Ожидается, что решение ЕС вступит в силу 21 июня.

Отметим, по данным агентства Bloomberg, под ограничения попадут прокуроры и судьи, причастные к массовым осуждений протестующих, а также лояльные к режиму чиновники, депутаты, правоохранители и компании, поддерживающие Лукашенко. Этим людям запретят въезд на территорию ЕС, а компаниям заблокируют активы.

Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС за 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержание в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Новости мира: послы ЕС позволят ввести санкции против режима Лукашенко из-за посадки самолета с Протасевичем

Новости мира: послы ЕС позволят ввести санкции против режима Лукашенко из-за посадки самолета с Протасевичем