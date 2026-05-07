ЕС в 2025 году выдал россиянам рекордное количество шенгенских виз с начала войны — Euractiv

В странах ЕС снова обострились споры из-за роста количества шенгенских виз, выданных гражданам РФ. В 2025 году россияне получили более 620 тысяч виз – это самый большой показатель с начала полномасштабной войны в Украине.

По данным Euractiv , количество выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году выросло на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о более чем 620 тысячах разрешений на въезд в страны Шенгенской зоны.

Большинство из них – туристические визы. По информации журналистов, более 477 тысяч разрешений было выдано именно для путешествий и отдыха. Активнее всего россиянам оформляли документы Франция, Италия и Испания. Особенно резкий рост был зафиксирован во Франции.

Издание отмечает, что подобная тенденция вызвала новую волну дискуссий внутри ЕС. Страны Балтии и Северной Европы настаивают на более жестком подходе к выдаче виз гражданам РФ на фоне войны против Украины. В то же время, часть государств выступает против дополнительных ограничений.

Споры возникли и вокруг внутреннего документа Еврокомиссии — так называемого Schengen Barometer, содержащего статистику по выданным визам. По информации Euractiv, некоторые страны, в том числе Франция, были недовольны тем, что данные о российских визах вообще включили в отчет.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с РФ и рекомендовал странам-членам более тщательно проверять заявки россиян на получение шенгенских виз.

