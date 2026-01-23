ЕС возвращает Украину в центр внимания после споров с Трампом – Bloomberg

Евросоюз / © Associated Press

В ЕС планируют снова сосредоточиться на Украине после напряженной недели с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что лидеры Европейского Союза на экстренном саммите в Брюсселе в четверг заявили, что блок теперь должен «вернуться в список дел», составленный задолго до спора с Трампом по Гренландии.

Представители ЕС согласились, что Европа не может игнорировать США.

«Ей все еще нужны американские торговые, финансовые потоки, энергетика, защита и, что наиболее важно, американские гарантии безопасности для Украины», — отмечают журналисты.

До кризиса с Гренландией большинство внимания ЕС было сосредоточено на подготовке рамочного соглашения о мире и безопасности для Украины, в частности, на гарантиях США на случай нового вторжения России. В Париже в начале января удалось добиться предварительных договоренностей, но ситуация с Гренландией отодвинула вопрос на второй план.

Некоторые лидеры ЕС призвали своих коллег вернуть Украину на первое место в повестке дня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС за последние четыре года выделил Украине 193 млрд евро помощи и еще 90 млрд евро кредитов, и работает над пакетом послевоенного восстановления вместе с США.

«Что мы можем сделать — это поддержать их. Я думаю, что цифры говорят сами за себя», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ситуация с Гренландией отодвинула на второй план внимание Давоса от Украины. Просьбы о помощи и заявлениях украинских чиновников остаются неуслышанными.