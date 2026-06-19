ЕС впервые продлил санкции против России в год: решение поддержали все 27 лидеров

Санкции против РФ / © iStock

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Лидеры стран Европейского Союза на заседании Европейского совета впервые согласовали политическое решение продлить секторальные санкции против России сразу на 12 месяцев вместо привычных шести.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на представителя президента António Costa, соответствующее решение поддержали все 27 государств-членов ЕС после длительных обсуждений, которые проходили при участии президента Украины Volodymyr Zelenskyy.

По словам спикера, дискуссия по вопросам, связанным с Украиной, продолжалась почти до 23:09 по местному времени. В результате все лидеры согласовали итоговые выводы саммита и дали политическое согласие на беспрецедентное продление экономических ограничений по отношению к России сроком на один год.

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Ранее секторальные санкции против РФ Евросоюз традиционно продлевал каждые шесть месяцев. Нынешнее решение стало первым подобным случаем за все время полномасштабной войны.

В то же время спикер уточнил, что сейчас речь идет именно о политической договоренности. Окончательное юридическое решение еще должно быть формально утверждено на уровне Совета Европейского Союза.

Ранее мы писали о том, что ЕС готовит санкции против патриарха Кирилла, Мединского и олигархов, которых спасал Орбан.

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