ЕС ввел почти все возможные санкции против России, теперь нужно усилить помощь Украине — Боррель

ЕС почти исчерпал свои варианты карательных мер против России, поэтому блоку в дальнейшем необходимо сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел почти все возможные санкции против России, и теперь необходимо переключиться на финансовую и военную поддержку Украины.

Об этом он сказал в интервью Euractiv.

"С точки зрения санкций (против РФ – ред.) остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку", — сказал Боррель.

Он добавил, что было бы странно, если бы через год после начала полномасштабного вторжения оставались еще варианты санкций. ЕС вел этот ограничительный процесс поэтапно. Так, за последний год ЕС одобрил 10 раундов санкций против Москвы, призванных усложнить финансирование войны и лишить Россию технического оборудования и запчастей для оружия.

Теперь ЕС предлагает скорейшее обеспечение Украины боеприпасами и поддержку промышленности. В частности, Боррель предлагает использовать дополнительный 1 млрд. евро для увеличения производства боеприпасов в Европе.

Кроме того, блок стал искать пути обхода и отслеживания замороженных активов России, а также способы использования этих активов для финансирования восстановления Украины.

"Ответ всегда один — продолжать поддерживать Украину. Украине нужно много денег только для того, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии, у государства в состоянии войны много финансовых потребностей — это потребует много усилий с нашей стороны — поэтому санкции и военная поддержка — это еще не все", — сказал Боррель.

Он добавил, что решение о боевых действиях "должна принимать Украина", но ответственность Европы "состоит в том, чтобы поддержать ее, в частности, предоставляя оружие и боеприпасы".

Представитель ЕС добавил, что у Европы есть финансовые возможности, которые должны быть превращены в военный потенциал и доставлены на фронт вместе с надлежащей подготовкой украинских солдат.

Напомним, в субботу, 25 февраля, Совет ЕС ввел против страны-агрессорки России десятый санкционный пакет. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его "мощным и точно не последним".

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