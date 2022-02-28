ЕС ввел санкции против Пескова, Скабеевой, главы "Роснефти" и других россиян

ЕС ввел санкции против Пескова, Скабеевой, главы "Роснефти" и других россиян

Всего в санкционный список Евросоюза внесено более 26 новых лиц.

Евросоюз 28 февраля ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских пропагандистов, членов правительства, бизнесменов и представителей СМИ.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

Санкции введены из-за агрессии России против Украины, которая угрожает ее территориальной целостности, суверенитету и независимости.

В новый список санкций от ЕС попали:

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России Владимира Путина;

Игорь Сечин – главный исполнительный директор нефтегазовой компании "НК "Роснефть" и председатель совета директоров компании "Роснефть";

Николай Токарев – российский бизнесмен, председатель правления и президент компании "Транснефть";

Петр Авен – председатель совета директоров консорциума "Альфа-банк";

Захар Прилепин – писатель и публицист, с 2014 года поддерживающий так называемые "ЛДНР";

Алишер Усманов – российский олигарх;

Михаил Фридман – олигарх и совладелец консорциума "Альфа-Банк";

Ольга Скабеева – ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1";

Сергей Ролдугин – виолончелист, дирижер и предприниматель;

Аркадий Мамонтов – руководитель авторской программы под своим именем на телеканале "Россия-1";

Тигран Кеосаян – актер и телеведущий, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян;

Антон Красовский – директор вещания RT на русском языке.

В список санкций попал еще ряд других имен.