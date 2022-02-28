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ЕС ввел санкции против Пескова, Скабеевой, главы "Роснефти" и других россиян

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ЕС ввел санкции против Пескова, Скабеевой, главы "Роснефти" и других россиян

Associated Press

Всего в санкционный список Евросоюза внесено более 26 новых лиц.

Евросоюз 28 февраля ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских пропагандистов, членов правительства, бизнесменов и представителей СМИ.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

Санкции введены из-за агрессии России против Украины, которая угрожает ее территориальной целостности, суверенитету и независимости.

В новый список санкций от ЕС попали:

  • Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России Владимира Путина;
  • Игорь Сечин – главный исполнительный директор нефтегазовой компании "НК "Роснефть" и председатель совета директоров компании "Роснефть";
  • Николай Токарев – российский бизнесмен, председатель правления и президент компании "Транснефть";
  • Петр Авен – председатель совета директоров консорциума "Альфа-банк";
  • Захар Прилепин – писатель и публицист, с 2014 года поддерживающий так называемые "ЛДНР";
  • Алишер Усманов – российский олигарх;
  • Михаил Фридман – олигарх и совладелец консорциума "Альфа-Банк";
  • Ольга Скабеева – ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1";
  • Сергей Ролдугин – виолончелист, дирижер и предприниматель;
  • Аркадий Мамонтов – руководитель авторской программы под своим именем на телеканале "Россия-1";
  • Тигран Кеосаян – актер и телеведущий, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян;
  • Антон Красовский – директор вещания RT на русском языке.

В список санкций попал еще ряд других имен.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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