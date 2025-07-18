ЕС утвердил жесткие санкции против России: реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 18 июля, послы Европейского Союза одобрили новый, 18 пакет санкций против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на санкционные ограничения.

Об этом говорится в Телеграм.

«Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось усилить 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. Спасибо всем, кто помогал… Это нужное решение, и нужно именно сейчас как реагирование на то, что Россия нанесла более жестокие удары по нашим городам и селам», — отметил президент.

Реклама

«18 пакет санкций продолжает давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают функционировать такому финансированию убийств за счет нефти. Продолжим это давление», — добавил Зеленский.

Напомним, Европейский Союз утвердил очередной, уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одним из самых жестких за все время полномасштабной войны.

Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого «теневого флота», задействованного в обходе нефтяного эмбарго. Также предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ.

17 июля словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит 18 пакет санкций Брюсселя.

Реклама

Politico 14 июля писало, что сопротивление новому пакету санкций оказывала и Мальта. Страна выступала против понижения потолка цены на российскую нефть. Мальта имеет большой танкерный флот, а ее экономика сильно зависит от транспортировки нефти.