ЕС выделил Украине 90 млрд евро без процентов: что стоит за этим решением

ЕС выделил Украине средства на два года / © Associated Press

Саммит Европейского Совета показал, что Европа до сих пор не хочет платить за спасение Украины, хотя лидеры согласились на 90 миллиардов евро общих заимствований, чтобы наша страна смогла продержаться следующие два года.

Об этом пишет Politico.

«За этим решением стоит глубокий раскол внутри ЕС. Северные и скандинавские страны тратят на помощь Киеву гораздо больше, тогда как Италия и Испания почти не приобщаются, а Венгрия, Чехия и Словакия открыто сопротивляются новым обязательствам», — отмечают журналисты.

Попытку профинансировать Украину за счет замороженных российских активов заблокировали, так что в результате лидеры ЕС избрали наименее политически болезненный вариант — общие заимствования, отложив ключевой вопрос ответственности на потом.

Напомним, ЕС утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.

Речь идет не о замороженных российских активах, они будут оставаться заблокированными, заявил в соцсетях президент Евросовета Антониу Кошта.

«Решение было принято после того, как ЕС отказался от варианта „репарационного займа“, который долгое время обсуждали до этого. Мы договорились. Утверждено решение оказать Украине поддержку в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы. Мы обязались и выполнили его», — сказано в сообщении.

Решение требовало утверждения по принципу единодушия. Немецкий канцлер Фридрих Мерц уточнил, что деньги пойдут также на военные нужды Киева.

Это беспроцентный кредит, который Украина должна будет вернуть только после того, как РФ выплатит репарации.