ЕС / © pexels.com

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Европейский Союз мобилизует еще 1 млрд. евро для усиления обороноспособности Украины. Средства используются для совместных закупок военного оборудования, которое должно поступить в Вооруженные силы Украины до конца 2027 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС от 20 ноября.

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Европейские страны приняли два решения в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). Они предполагают закупку как летального, так и нелетального оборудования для украинской армии.

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Какое оружие получит Украина

Новый пакет включает беспилотники, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, радары и взрывчатые вещества.

Снабжение вооружения планируют осуществить до конца 2027 года.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что дополнительная военная поддержка необходима Украине на фоне продолжения российских атак.

Она обратила внимание на то, что только за сутки российские войска убили украинских гражданских, повредили несколько посольств в Киеве и нарушили воздушное пространство Польши.

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«Нет никаких признаков того, что Россия стремится к миру, действия Москвы говорят сами за себя», — заявила Каллас.

По ее словам, новое финансирование должно усилить украинские позиции, как на поле боя, так и за столом переговоров.

Сколько военной помощи выделил ЕС

В Совете Евросоюза объяснили, что решение о дополнительном миллиарде евро является частью более широкой договоренности, достигнутой государствами-членами 25 сентября 2026 года.

Тогда европейские партнеры согласовали мобилизацию в общей сложности 6,6 млрд евро на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира.

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По данным Совета ЕС, с 2021 года в помощь Украине из этого фонда было выделено 11,8 млрд евро.

Европейский фонд мира, в частности, используется для компенсации странам ЕС стоимости переданного Украине военного оборудования.

Кроме того, Евросоюз направляет чрезвычайные доходы от замороженных российских активов на приоритетные оборонные нужды Украины, включая закупки продукции украинского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, что ранее Трамп подверг сомнению дальнейшую военную помощь Украине после встречи с Путиным.

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