ЕС планирует выделить средства на ПВО и оружие для Украины – фон дер Ляен

Европа также должна взять на себя больше ответственности за безопасность.

Европейская комиссия планирует создать специальный фонд в размере €150 миллиардов, который будет направлен на производство систем ПВО в ЕС и поставку оружия для Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления, трансляция которого велась на странице Европейской комиссии.

По ее словам, финансирование станет частью оборонного плана ЕС, предполагающего увеличение расходов на оборону, упрощение финансирования для стран-членов и привлечение бюджета ЕС для оборонных инвестиций.

" Деньги пойдут на развитие военно-воздушных систем, артиллерийских снарядов, дронов, систем ПВО, кибербезопасности", – объяснила фон дер Ляен.

Фон дер Ляен также отметила, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность и усилить свои оборонные возможности в условиях глобальной нестабильности.

Напомним, европейские страны рассматривают возможность ареста более 200 миллиардов евро замороженных российских активов в случае нарушения Москвой условий потенциального соглашения о прекращении огня в Украине.

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