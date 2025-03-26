ЕС выдвинул главное условие для снятия санкций с России – на что должен пойти Кремль

Позиция Брюсселя ясно демонстрирует, что ЕС не намерен идти на уступки Кремлю без реальных действий со стороны России

Европейский Союз официально заявил, что любое смягчение или отмена санкций против России будет возможно только после полного вывода российских войск со всей территории Украины.

Об этом пишет Sky News.

Это замечание прозвучало на фоне заявлений Кремля, что Москва ожидает частичного снятия санкций как условие согласования на прекращение атак в Черном море. Представитель Европейской комиссии заявил:

"Прекращение российской непровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций".

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность упразднения части противороссийских санкций в обмен на перемирие в Черном море.