Европейские лидеры заметно активизировали переговоры о том, как именно можно задействовать замороженные российские активы в пользу Украины . Этот вопрос все чаще называют в ЕС стратегическим механизмом усиления давления на Россию и повышения уровня европейской безопасности.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила корреспондентка Татьяна Высоцкая.

«Интересно, что в Европе фактически достают эту козырную карту – замороженные активы. И если внимательно слушать заявления политиков, то многие говорят о поиске юридического пути, который позволит использовать средства России для Украины, усиливая таким образом давление на Кремль», — отметила она.

Высоцкая напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже акцентировал внимание на этой теме.

"Макрон вчера заявил, что в ближайшие дни среди главных вопросов - гарантии безопасности для Украины и механизм использования замороженных активов", - добавила корреспондентка.

По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте подчеркнула, что Комиссия уже подготовила юридическую базу, позволяющую двигаться в этом направлении.

«То есть процесс идет вперед, но остался один нюанс — убедить Бельгию, на территории которой сохраняется значительная часть этих активов. Однако, если ведущие европейские лидеры и Еврокомиссия имеют согласованный план, то Бельгия, вероятно, согласится, если решение будет юридически безупречным», — подытожила Высоцкая.

