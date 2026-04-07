ЕС выступил с жестким предупреждением в Москве: детали
ЕС заявил о коллективном ответе на атаку, которую Россия может осуществить на страну-члена.
Если агрессорка Российская Федерация нападет на любое государство-член Европейского Союза, это будет означать нападение на весь Евросоюз.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тома Ренье, сообщает «ЕП».
Он отвечал на вопрос о предоставлении Украине неба для ударов по территории России.
«Нападение на одно из наших государств-членов — это нападение на ЕС в целом», — ответил европейский чиновник на вопросы угроз, которые Москва делает в отношении стран Балтии.
По его словам, Еврокомиссия «видела сообщения в СМИ» об угрозах со стороны РФ балтийским государствам. Он напомнил о четырех флагманских инициативах по защите государств-членов ЕС от внешнего вмешательства, среди которых — инициатива по защите от дронов и инициатива «Воздушный щит», которые сегодня являются приоритетными для Евросоюза.
Как сообщалось, директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт высказал мнение о том, что Германия является более логичной и уязвимой целью для прямого нападения РФ, чем страны Балтии. По его мнению, ФРГ — это логистический и политический центр НАТО в Европе.
Напомним, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО готовится воевать с РФ в ближайшее время. Свое утверждение она мотивировала тем, что страны Североатлантического союза увеличивают расходы на вооружение.