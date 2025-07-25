ЕС задержит и урежет транш финпомощи для Украины: в чем дело

Еврокомиссия / © ТСН.ua

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Четвертый в этом году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который власти запросили еще в июне, будет предоставлен в меньшем от запланированного объеме. Дело в том, что Киев не выполнил три из 16 реформ, обещанных Евросоюзу.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает «Европейская правда».

Следующий транш финпомощи Украине будет меньше, чем планировалось, потому что государство не выполнило необходимые для этого реформы.

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«Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро«, — сказал представитель ЕК.

По его словам, Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня.

«В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается», — объяснил Мерсье.

По его словам, Еврокомиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету Европы выплатить Украине 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.

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Какие реформы не выполнила Украина?

Как уточнил европейский чиновник, из трех невыполненных реформ «одна касается децентрализации, другая — закона о реформе АРМА, а третья — отбора судей в Высший антикоррупционный суд».

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент одобрил 50 млрд евро помощи Украине на период до 2027 года. В июне 2025 года на тот момент еще вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что у государства есть до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility.

К слову, в начале июля нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Украина выполнила лишь один из четырех структурных маяков, которые предусматривали седьмой и восьмой пересмотр программы EFF от МВФ. В частности, в Украине было перенесено назначение главы таможни и аудит работы руководства Нацкомиссии по ценным бумагам.