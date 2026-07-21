ЕС замедлил переговоры о вступлении Украины: эксперт назвал причину

Евросоюз / © Associated Press

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Украина открыла шестой переговорный кластер в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз, однако вместо ожидаемых пяти новых кластеров был согласован только один.

Об этом в эфире Эспрессо заявил кандидат политических наук, руководитель евроинтеграционного направления EasyBusiness Иван Нагорняк.

По его словам, еще в марте Европейский совет фактически одобрил политическое решение по открытию всех переговорных кластеров для Украины. В то же время Венгрия во главе с Виктором Орбаном не поддержала это решение, а ее позицию поддержала Словакия.

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«Было, по сути, подчеркнуто, что как только будет политическая возможность, нужно открыть все переговорные кластеры. Собственно, есть политическая возможность, кластеры начали открываться», — отметил Нагорняк.

Эксперт напомнил, что за последние два месяца Украина открыла два переговорных кластера: в июне первый, основополагающий, а теперь шестой кластер «Внешние отношения».

В то же время, по его словам, украинская сторона рассчитывала на более быстрый темп переговорного процесса.

Очевидно, что было ожидание, что состоится открытие всех переговорных кластеров. И это было бы большим достижением украинской дипломатии. Но некоторые государства-члены решили растянуть этот процесс, возможно, даже до конца года. И это, я думаю, ошибка», — подчеркнул Нагорняк.

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Ранее сообщалось, что Венгрия во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), состоявшегося в пятницу, 17 июля, заблокировала начало процесса открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины .

Мы ранее информировали, что Европейский Союз сталкивается с растущими трудностями при согласовании нового пакета санкций против России .

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