ЕС запрещает вещание Russia Today и Sputnik в странах-членах

ЕС запрещает вещание Russia Today и Sputnik в странах-членах

Эти медиа "больше не смогут распространять свое вранье, чтобы оправдать войну Путина", заявила глава Еврокомиссии.

Евросоюз запретит вещание в своих странах-членах российских пропагандистских телеканалов Russia Today и Sputnik.

Об этом в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 27 февраля.

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"Мы запретим кремлевскую медиа-машину в ЕС. Государственные компании Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе", — заявила глава Еврокомиссии.