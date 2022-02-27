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ЕС запрещает вещание Russia Today и Sputnik в странах-членах

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ЕС запрещает вещание Russia Today и Sputnik в странах-членах

Associated Press

Эти медиа "больше не смогут распространять свое вранье, чтобы оправдать войну Путина", заявила глава Еврокомиссии.

Евросоюз запретит вещание в своих странах-членах российских пропагандистских телеканалов Russia Today и Sputnik.

Об этом в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в воскресенье, 27 февраля.

"Мы запретим кремлевскую медиа-машину в ЕС. Государственные компании Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе", — заявила глава Еврокомиссии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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