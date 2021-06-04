ЕС запретил беларусским самолетам приземляться в европейских аэропортах — журналист

Запрет начнет действовать с полуночи.

Послы Евросоюза одобрили введение запрета на посадку самолетов беларусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Решение начнет действовать с полуночи 5 июня.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

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По его информации, официально запрет в ЕС оформят сегодня, 4 июня, после обеда.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов беларусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Процедуру завершат после обеда. Она должна вступить в силу в полночь", — написал Джозвяк.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Напомним, ранее в ЕС заявляли, что работают над новыми санкциями против Беларуси. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал членов Евросоюза не тянуть с решением о санкциях против Беларуси. По словам дипломата, работа над новым пакетом санкций находится на начальной стадии. Боррель отметил, что новые санкции должны быть "ощутимыми для Лукашенко".

В то же время Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов из Минска в оккупированный Крым. Как говорит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос, как попасть беларусам в Крым, он обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным и соответствующим ведомствам уже поручено проработать вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в аннексированный Россией Крым.

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