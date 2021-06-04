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ЕС запретил беларусским самолетам приземляться в европейских аэропортах — журналист

ЕС запретил беларусским самолетам приземляться в европейских аэропортах — журналист

pixabay.com

Запрет начнет действовать с полуночи.

Послы Евросоюза одобрили введение запрета на посадку самолетов беларусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Решение начнет действовать с полуночи 5 июня.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

По его информации, официально запрет в ЕС оформят сегодня, 4 июня, после обеда.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов беларусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Процедуру завершат после обеда. Она должна вступить в силу в полночь", — написал Джозвяк.

Напомним, ранее в ЕС заявляли, что работают над новыми санкциями против Беларуси. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал членов Евросоюза не тянуть с решением о санкциях против Беларуси. По словам дипломата, работа над новым пакетом санкций находится на начальной стадии. Боррель отметил, что новые санкции должны быть "ощутимыми для Лукашенко".

В то же время Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов из Минска в оккупированный Крым. Как говорит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос, как попасть беларусам в Крым, он обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным и соответствующим ведомствам уже поручено проработать вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в аннексированный Россией Крым.

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