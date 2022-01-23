ЕС зависим от российских энергоносителей: в Австрии высказались против санкций в газовом секторе в отношении Москвы

ЕС зависим от российских энергоносителей: в Австрии высказались против санкций в газовом секторе в отношении Москвы

Глава австрийского МИД не исключил отключение России от платежной системы SWIFT.

Австрия поддерживает санкции против России, которые в случае нападения на Украину планирует вести Евросоюз, однако выступает за то, чтобы эти ограничения не касались газового сектора.

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Об этом в интервью изданию Die Presse am Sonntag заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, пишет "Европейская правда".

"В случае эскалации будет очень четкий, недвузначный и быстрый ответ... Однако необходимо обсудить, включать ли газовый сектор в такой пакет санкций", — заявил Шалленберг и добавил, что Европа зависима от российских энергоносителей, и "мы не сможем изменить это за ночь, если хотим иметь тепло и электричество.

Так, по его мнению, поставки российского природного газа не должны подпадать под санкции ЕС, поскольку зависимость между Европой и Россией с точки зрения энергоснабжения, по его словам, взаимна, ведь россиянам нужны доходы от ресурсов.

"Австрия отвергает ядерную энергию. Если мы исключим из уравнения атомную энергию, уголь, а затем и газ – у нас возникнут проблемы", — сказал Шалленберг и отметил, что газопровод "Северный поток-2" еще не работает, поэтому его не следует использовать для создания угрозы России.

В то же время, глава МИД Австрии подчеркнул, что требования России по невступлению Украины в НАТО неприемлемы.

Напомним, что ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.

МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыму, который никогда не вернется". А затем из — за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор госпожу посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.

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