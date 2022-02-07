ЕС заявил о намерении укрепить энергобезопасность Украины вместе с США

Речь идет об увеличении инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшении связей с рынком ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении Европейского Союза и США укрепить энергетическую безопасность Украины.
Соответствующее заявление дипломат озвучил накануне поездки в Вашингтон для участия в заседании Энергетического совета ЕС-США.
"В то время как мы стремимся решать собственные энергетические и климатические цели ЕС и повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", — подчеркнул Боррель.
По его словам, с точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту.
В то же время, указал главный дипломат ЕС, "как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС".
"Встреча позволит достичь еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год", — продолжил он.
Боррель добавил, что ЕС и США будут также работать над увеличением реверсных потоков в рамках европейской газотранспортной инфраструктуры. "Но, в конечном счете, надежная, доступная и безопасная энергия будет из обезуглероженных энергосистем", — выразил надежду дипломат.
Вот почему, указал Боррель, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и водород занимают важное место в повестке дня ЕС и США.
"Энергетический совет даст толчок созданию "Трансатлантического альянса зеленых технологий" в области инноваций и быстрого масштабного развертывания ключевых экологически чистых энергетических технологий во всем мире, в частности тепловых насосов, усовершенствованных счетчиков, долговременного хранения энергии", — резюмировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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