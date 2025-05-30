Еще не война, но уже не мир: в Германии заявили об изменениях в отношениях с Россией

Напряжение между Германией и Россией растет

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В Германии полагают, что период «явного мира» с Россией уже остался в прошлом. Об этом, в первую очередь, свидетельствуют российские гибридные атаки.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung.

По мнению немецкого министра, акты диверсии и кибератаки, за которыми стоит Россия, заставляют Берлин задуматься о возможных ответных шагах.

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«Я бы не хотел называть это “войной”, но мы уже не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые средства, чтобы справиться с этим», – отметил Вадефуль.

По его словам, беспокойство вызывают ситуации, когда, например, «неизвестные» дроны пытаются наблюдать за военными объектами в Германии, или вне страны «кто-то» повреждает критически важные объекты инфраструктуры, как это было с подводными кабелями в Балтийском море.

«Имеем ли мы право принимать меры против этого, имеем ли право защищаться? Это нужно урегулировать. Мы ведь должны иметь возможность защитить себя полностью», — подчеркнул Иоганн Вадефуль.

Напомним, в Германии хотят увеличить численность армии, чтобы противостоять России. Из-за угроз безопасности страны Бундесвер может ввести обязательный призыв на военную службу.

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