Возможный контакт между Россией и США может происходить тайно и на нейтральных площадках.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, председатель службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "24 Канала".

По его словам, если переговоры и проходят, то только в "третьих странах", которые не угрожают ни РФ, ни США.

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"Никто и никогда не будет отправлять борта с ответственными лицами, которые сегодня находятся под санкциями и угрозой ареста в США. И американцы не будут этого делать даже неофициально", — отметил Маломуж.

Он добавил, что для этого им нужно задействовать всю правовую систему их задержания – Патрушева, Бортникова, которые сегодня преследуются не только в Украине, но и в США.

Маломуж отметил, что действующая администрация Байдена не ведет переговоры с Россией.

"Только в исключительных случаях, но когда есть реальная угроза ядерной конфронтации. Поэтому все версии, разгоняемые умышленно или не умышленно, разными структурами, СМИ… Я просто знаю реалии – это не соответствует действительности", – добавил генерал.

В итоге он добавил, что есть перспектива вести переговоры с представителями Трампа. "А представители Трампа еще ничего гарантировать не могли", – сказал Маломуж.

Напомним, большинство людей говорят о том, что никакие переговоры не нужны. По мнению Османа, нужны, но не на условиях, которые нам навязывают россияне.

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