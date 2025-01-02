Действующая администрация Байдена не ведет переговоры с Россией.
Возможный контакт между Россией и США может происходить тайно и на нейтральных площадках.
Такое мнение высказал генерал армии Украины, председатель службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "24 Канала".
По его словам, если переговоры и проходят, то только в "третьих странах", которые не угрожают ни РФ, ни США.
"Никто и никогда не будет отправлять борта с ответственными лицами, которые сегодня находятся под санкциями и угрозой ареста в США. И американцы не будут этого делать даже неофициально", — отметил Маломуж.
Он добавил, что для этого им нужно задействовать всю правовую систему их задержания – Патрушева, Бортникова, которые сегодня преследуются не только в Украине, но и в США.
Маломуж отметил, что действующая администрация Байдена не ведет переговоры с Россией.
"Только в исключительных случаях, но когда есть реальная угроза ядерной конфронтации. Поэтому все версии, разгоняемые умышленно или не умышленно, разными структурами, СМИ… Я просто знаю реалии – это не соответствует действительности", – добавил генерал.
В итоге он добавил, что есть перспектива вести переговоры с представителями Трампа. "А представители Трампа еще ничего гарантировать не могли", – сказал Маломуж.
Напомним, большинство людей говорят о том, что никакие переговоры не нужны. По мнению Османа, нужны, но не на условиях, которые нам навязывают россияне.
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