Еще нужно бороться и нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям обороны: полный текст обращения Зеленского

Еще нужно бороться и нанести врагу максимальный ущерб по всем направлениям обороны: полный текст обращения Зеленского

Российские оккупанты не могут нас покорить.

Ночью на 13 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинскому народу.

Об этом сообщил офис президента Украины.

Ниже приведен текст обращения без изменений.

"Мудрый народ сильной страны!

Завершился 17-й день войны. Войны за право быть свободными. За право жить на своей земле так, как этого мы хотим, украинцы. А не так, как это выдумали за нас и против нас. Против нашего существа. Против нашего характера.

Российские кафиры не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа. Они держатся только на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много. Но у оккупантов нет никакой природной основы для нормальной жизни. Для того чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Повсюду, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны.

Только очень тяжелая борьба за выживание.

В результате нападения на нашу землю, на Украину российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых «ДНР» и «ЛНР». В большую изолированную от всего мира зону. Где будет царствовать бедность. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать. Как только могут. Кто только может.

Посмотрите сейчас, кто уезжает из России. Кто выводит собственный бизнес. Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не желают жить на территории, где свободы совсем нет. Это чувствующие бизнесмены: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит.

Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги.

Но если это происходит с Россией, то что ждет так называемые «ДНР» и «ЛНР»? На их аналоги? Только полная деградация.

Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов. Ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую ХНР. Такую же мертворожденную, как и «ДНР» и «ЛНР». Чтобы организовать какие-то «комитеты» против законной власти на нашей земле. И вопреки воле людей, которые ежедневно выходят протестовать. И хотят Украину. Я благодарен им.

Хочу сказать некоторым деятелям и деятелям, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать: если кто-то из них вдруг соблазнился предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор.

Приговор – последовать за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать.

Состоялось экстренное заседание Херсонского областного совета. 44 депутата приняли решение, что Херсонщина – это Украина, и никаким псевдореспубликам там не место.

Украина устоит в этом испытании. Нам нужно время, нам нужны силы, чтобы переломить пришедшую на нашу землю военную машину.

Не буду умалять угрозу. И не стану преувеличивать достижения. Мы – честные люди, а не Министерство обороны России, которое лжет всем – миллионам своих граждан и даже главе Российской Федерации. Поэтому говорю прямо: еще нужно держаться. Еще предстоит бороться. Каждый день и каждую ночь искать, как нанести врагу максимальный ущерб. Во всех направлениях обороны. Под Житомиром и Киевом, под Черниговом и Сумами, под Харьковом и под Луганском, под Донецком и Мариуполем, на юге страны и на дипломатическом фронте нашего государства.

Имея такую тактику и имея уверенность в своих силах, мы придем за своим.

Придем в Мелитополь и в Геническ. Везде, где наша земля. И пусть кафиры знают, пусть знают все коллаборанты, которых они найдут, что Украина им не простит. Никому. Ничего.

Украина не забудет. Украина найдет и привлечет к ответственности. Каждого. Да, как это будет возможно.

Все гуманитарные коридоры, кстати, согласованные, – они сработали. Удалось вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске.

Постоянно – при каждом случае – я повторяю нашим друзьям и партнерам за рубежом о том, что они должны делать больше для нашего государства. Для украинцев. Потому что это не только для Украины. Это для всех в Европе.

Зло, которое целенаправленно бомбит мирные города... Зло, обстреливающее даже машины скорой помощи и взрывающее больницы, не сможет остановиться на одной стране. Если будет сил идти дальше.

Также читайте Согласованные гуманитарные коридоры сработали — Зеленский

Сказал об этом на очень важной акции в поддержку нашего народа, организованной в Европе. Более ста тысяч человек на площадях Италии и других стран континента собрались на митинг за нас, за Украину и против российской агрессии.

Миллионы людей услышали мое обращение еще и потом благодаря трансляции и записям.

У нас сейчас самая большая в истории Украины поддержка миром наших стремлений и нашей независимости.

Можно взять опрос общественного мнения в любой стране и увидим, что Украина – в лидерах среди тех, кому симпатизируют, кого поддерживают.

А Россия – не просто среди врагов. А даже больше враг, больше зло, чем Северная Корея. Именно так думают, например, американцы. Обычные люди во всех штатах. Как и обычные люди во всех европейских странах.

И я благодарен им за чрезвычайную поддержку. Благодарен за понимание нашей борьбы. Ибо мы объединены одной мечтой – жить свободно на своей земле. И имеем право на то, что есть у каждого в свободном мире – на безопасное небо, равно как и на собственную землю.

Уважаемые украинцы! Уважаемые украинки!

Наши герои!

Мир всегда любил тех, кто сражается против зла.

Именно наше сопротивление, храбрость всего нашего народа вдохновили мир. Миллионы людей в разных странах. Которые еще 17 дней тому назад могли и не чувствовать, что общее у них у всех есть. У нас у всех есть. А сейчас это очевидно: мир, свобода, любовь к своим детям. Детей, ради которых мы воюем, чтобы у них было будущее.

Я подписал два важных указа.

О награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины. 17 из них, к сожалению, – посмертно. Но они – герои.

И указ о присвоении звания Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда»:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу . Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага. Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу . Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая своих собратьев.

. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая своих собратьев. Солдату Мрочку Константину Васильевичу . Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери. Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу . Посмертно. Героически исполнял свой долг в бою против превосходивших сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам.

. Посмертно. Героически исполнял свой долг в бою против превосходивших сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам. Сержанту Ханину Андрею Павловичу . Посмертно. Защищая Волноваху в Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг.

. Посмертно. Защищая Волноваху в Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг. Сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов русских войск, оказывая помощь раненым военным. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»:

Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу . Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов. Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Слава всем героям!

Слава Украине!", - говорится в обращении.

Российские оккупанты не могут нас покорить - обращение Владимира Зеленского

Важно: