Еще один народный депутат сложил мандат – подробности

Дмитрий Шпенов 30 ноября сложил депутатский мандат.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк и обнародовал заявление.

В настоящее время в Верховной Раде остается 401 депутат.

Заявление Дмитрия Шпенова о составлении депутатского мандата / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Как пишет "Рух ЧЕСНО", Дмитрий Шпенов в 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу (Днепропетровская область).

Депутат являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок". Председатель подкомитета по гражданскому и административному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, недавно депутатский мандат слодил Максим Ефимо и. Он был главой депутатской группы "Восстановление Украины".

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