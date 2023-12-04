Еще один народный депутат сложил мандат – подробности

Дмитрий Шпенов сложил мандат депутата.
Дмитрий Шпенов 30 ноября сложил депутатский мандат.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк и обнародовал заявление.
В настоящее время в Верховной Раде остается 401 депутат.
Как пишет "Рух ЧЕСНО", Дмитрий Шпенов в 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу (Днепропетровская область).
Депутат являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок". Председатель подкомитета по гражданскому и административному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.
Напомним, недавно депутатский мандат слодил Максим Ефимо и. Он был главой депутатской группы "Восстановление Украины".
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