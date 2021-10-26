Еще один опрос зафиксировал падение рейтинга "Слуги народа": какие партии поддерживают украинцы

"Слуга народа", "ЕС", ОПЗЖ и "Батькивщина" лидируют в рейтинге политических партий.

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, то в Верховную Раду попали бы четыре политсилы: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса за октябрь, обнародованные Центром Разумкова.

За "Слугу народа" проголосовало бы 14% всех опрошенных и 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Другие партии, проходящие в парламент:

"Европейская солидарность" — 10% и 16%;

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 8% и 13%;

ВО "Батькивщина" — соответственно 7% и 11%.

Близки к преодолению пятипроцентного барьера:

партия "Наши" Евгения Мураева (4% и 6%);

партия "Сила и честь" Игоря Смешко (4% и 6%);

"Украинская стратегия Гройсмана" — (2% и 4%).

Другие партии имеют несколько меньшую электоральную поддержку украинцев:

партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — (2% и 3%);

Радикальная партия Олега Ляшко – (2% и 2,5%);

партия Сергея Притулы (2% и 2%);

ПО "Свобода" — (1% и 2%);

"Партия Шария" — (1% и 2%);

"УДАР Виталия Кличко" — (1% и 1%).

Согласно данным Центра Разумкова, по сравнению с концом июля-началом августа 2021 г. на три процента снизилась поддержка "Слуги народа" (с 17% до 14% среди всех опрошенных).

По сравнению с январем 2021 года снизился рейтинг ОПЗЖ (с 14% до 8% среди всех опрошенных). Эксперты объясняют это тем, что в предлагавшемся респондентам списке появилась партия "Наши" Евгения Мураева, которая ориентируется на такой же пророссийский электорат, что и ОПЗЖ.

Катастрофически снизилась поддержка партии "Голос" (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных). Это связывают с внесением в список партии Сергея Притулы.

Ранее результаты соцопроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). В его парламентском рейтинге октября 2021 года партия "Слуга народа" потеряла лидерские позиции и уступила "Европейской солидарности".

Опрос группы "Рейтинг" в сентябре также показал, что "Слуга народа", "Европейская солидарность" и ОПЗЖ являются лидерами в рейтинге политических партий.

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