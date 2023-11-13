Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Также он провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

Об этом написала в социальных сетях госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Благодарю губернатора штата Вайоминг Марка Гордона за солидарность с Украиной.

Благодарю украинскую общину по всем штатам за активную кампанию в память о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об этом ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад», — говорится в сообщении.

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Традиционно в последнюю субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи в память о погибших от Голодомора. В этом году это 25 ноября.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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