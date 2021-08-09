"Еще одна европейская страна": Кулеба рассказал об увеличении участников Крымской платформы до 34

"Еще одна европейская страна": Кулеба рассказал об увеличении участников Крымской платформы до 34

О каком именно государстве идет речь, глава МИД не уточнил.

Количество государств-участников первого учредительного саммита Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, возросло до 34.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще одна европейская страна только подтвердила участие в Саммите Крымской платформы. Поддержка платформы продолжает расти, а мы продолжаем работать над привлечением новых стран", — написал Кулеба.

Напомним, что в Киеве начался форум экспертов Крымской платформы.

К слову, 6 августа ТСН.ua расспросил у Дмитрия Кулебы еще больше подробностей по подготовке Крымской платформы. По словам министра, Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены.

Ранее ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.

Как сообщалось, Россия шантажом и угрозами пытается заставить руководителей государств не участвовать в "Крымской платформе".

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