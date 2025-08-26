- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2313
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще одна страна готова направить миротворцев в Украину
Бельгия может участвовать в миротворческой миссии в Украине.
Бельгия выразила готовность присоединиться к миротворческой миссии в Украине, как только будет принято решение о прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время своего визита в Одессу.
Об этом пишет «Мы Украина».
Мы готовы принять участие в международных силах с соответствующим международным мандатом. Я тогда обсудю это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем внести. Но мы готовы приобщиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо», — заявил Максим Прево.
Напомним, Великобритания остается готовой рассмотреть возможность введения войск в Украину в случае достижения мирного соглашения с агрессором РФ.
«Премьер-министр (Кир Стармер — Ред.) четко дал понять, что готов рассмотреть возможность введения британских войск в случае достижения мирного соглашения», — подчеркнул глава британского Минобороны.
Также президент Украины Владимир Зеленский отметил важность участия ведущих государств из так называемой «коалиции желающих» в вопросе возможного размещения военных контингентов на территории Украины.
Зеленский подчеркнул, что в настоящее время у Украины нет точной информации о количестве стран, готовых направить свои войска в рамках системы гарантий безопасности.