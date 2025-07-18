Еще одна страна может покупать оружие для Украины у США: детали от Bloomberg

Флаг США. / © Associated Press

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Великобритания может присоединиться к Германии в покупке оружия у Соединенных Штатов Америки для передачи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

"Обсуждения по присоединению к предложению находятся на ранней стадии между Великобританией, США и другими европейскими странами. Однако окончательное решение еще не принято", - сообщил собеседник издания.

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Заметим, что Берлин хочет профинансировать покупку двух батарей Patriot для Киева, а также стремится приобрести ракетную систему средней дальности Typhon в США. Другие европейские страны еще не обязались присоединиться к ним.

Однако накануне британский премьер-министр Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии. Во время пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом он заявил, что Британия работает с союзниками "над предоставлением возможностей", а также над "поддержкой, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любые силы и средства будут эффективны в Украине".

Напомним, президент США Дональд Трамп нашел способ вооружить Украину – попросить союзников из Европы пожертвовать свое оружие и продать им американскую замену. Впрочем, пишет Reuters, сложнее всего впереди. Ведь теперь союзникам стоит договориться о том, кто передаст ценное оружие, например системы Patriot.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер заявил, что Штаты стремятся быстро поставлять оружие Украине в соответствии с планом Трампа. Вашингтон рассматривает возможность продажи систем ПВО Patriot по собственным запасам.

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Заметим, что Германия готова профинансировать две системы Patriot.

Дата публикации 11:52, 19.06.25 Количество просмотров 37 Стармер попал в курьезную ситуацию на саммите G7