Еще одна страна может присоединиться к Германии, чтобы купить оружие Украине

Британия может присоединиться к покупке оружия для Украины / © defence-ua.com

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Великобритания может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для дальнейшей передачи Украине Эту информацию подтвердил лидер Лейбористской партии Кир Стармер, намекнув на ранние стадии обсуждений между Великобританией, США и другими европейскими странами.

Об этом пишет Bloomberg.

Закупка вооружения и роль Дональда Трампа

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, решение еще не принято, но дискуссии уже идут.

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«Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, которая стоит за этим, чтобы обеспечить эффективность любых возможностей в Украине», — заявил Стармер во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Его спросили, присоединится ли Великобритания к плану Дональда Трампа по предоставлению ракет Patriot Украине путем продажи европейским союзникам. На этой неделе Дональд Трамп пообещал увеличить поставки оружия для Украины. Он также пригрозил ввести 100% «вторичные тарифы» против России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Трамп заявляет, что страны-члены НАТО оплатят поставки оружия Украине.

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Немецкая инициатива и будущие поставки

Берлин уже стремится профинансировать покупку двух батарей Patriot для Киева и рассматривает возможность покупки ракетной системы средней дальности Typhon у США. Другие европейские страны, включая Великобританию, пока еще не взяли на себя таких обязательств.

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«Наши министры обороны обсуждают детали того, как мы можем организовать доставку „Патриотов“ в Украину за короткий промежуток времени», — сообщил Мерц в четверг.

Он добавил, что «их также необходимо транспортировать и устанавливать. Это вопрос не часов, а дней и недель».

Усиление сотрудничества Великобритании и Германии

В четверг Кир Стармер и Фридрих Мерц подписали новый «Кенсингтонский договор». Этот документ включает в себя обязательства двух стран оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения, поставить новую ракетную систему дальнего радиуса действия в течение следующего десятилетия и тесно сотрудничать в сфере экспортных лицензий на общие системы вооружения.

Визит Мерца в Великобританию состоялся после более официального государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона на прошлой неделе, ставшего первым европейским лидером, посетившим Великобританию после Brexit.

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Напомним, Германия готова профинансировать две системы Patriot для Украины. Однако происхождение этих систем и дальнейшие детали снабжения пока являются предметом дополнительных консультаций.