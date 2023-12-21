Еще одна страна неожиданно поддержала украинскую "Формулу мира"

Швейцария, известная своей позицией нейтралитета по любым военным конфликтам, поддерживает украинскую "Формулу мира" и готова стать медиатором.

Швейцария поддержала "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн в интервью Укринформу.

"Швейцария поддерживает инициативу президента Зеленского по поводу Формулы мира как средство достижения справедливого и длительного мира. И мы решили присоединиться к рабочей группе по подтверждению окончания войны, поскольку считаем, что Швейцария может поделиться определенным опытом и экспертными наработками по посредничеству в переговорах или правовых положений прекращения огня", – рассказал дипломат.

В то же время, посол Швейцарии отметил, что Украина сама будет решать, когда садиться за стол переговоров с РФ.

"В принципе, любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами, но, конечно, в конце концов, Украина сама будет решать, как и когда она хочет вступать в переговоры с Россией. Швейцария готова предоставить свои услуги, если стороны этого пожелают", — сказал Бауманн.

Таким образом, страна заявила о вероятности стать медиатором в этой ситуации. Эта роль помогает структурировать переговорный процесс, задает правильные вопросы и поддерживает участников, но в то же время он не дает никаких советов и старается не влиять на содержательную сторону разрешения спора. Стороны спора сами производят решения, которые их устроят и которые они будут выполнять. Именно такие услуги предоставляет Швейцария.

Напомним, Швейцария оказывает помощь гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны. Беженцы могут въезжать в Швейцарию без биометрического паспорта и визы и находиться в стране без регистрации в течение 90 дней. Затем беженцы могут получить статус временной защиты — статус S. Сайт ТСН.ua ранее рассказал, какую помощь оказывают украинцам в Швейцарии.

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