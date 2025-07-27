Еще одна страна обвинила Путина в затягивании войны

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Президент России Владимир Путин не демонстрирует реального стремления к миру, несмотря на предоставленную возможность завершить конфликт на выгодных для него условиях.

В интервью изданию Die Welt об этом заявила министерша иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Она сказала, что российский глава игнорирует мирные инициативы, включая недавнее предложение президента США Дональда Трампа.

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«Очевидно одно: Украина стремится к миру, а Россия — нет. Если бы Кремль действительно готов был прекратить войну, уже велись бы переговоры о перемирии. Предложение Трампа фактически включало в себя передачу Крыма и части Донбасса, а также исключение Украины из НАТО. Но Путин избрал продолжение агрессии», — заявила глава МИД Австрии.

По ее словам, Россия уже несёт серьезные военные потери, а сложная экономическая ситуация постепенно подтачивает ресурсы для продолжения войны.

«Количество погибших в РФ постоянно растет. К этому прилагаются проблемы в экономике. Продолжать конфликт становится все сложнее. Путин отдает себе отчет, что время играет против него, и именно поэтому война ведется с такой чрезмерной жестокостью», — подчеркнула Майнль-Райзингер.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер отметил важность сохранения единства ЕС в вопросах политики по России и необходимости давления с целью принудить Кремль к серьезным переговорам.

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