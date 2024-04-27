Еще одна страна передаст Украине пакет помощи на 100 млн долларов: на что пойдут деньги

Австралия передаст Украине 100 млн. долларов помощи, из которых 30 млн. пойдет на беспилотники.
Австралия готовит для Украины новый пакет помощи в 100 млн долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долларов — на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма — на другие военные нужды.
Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".
В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов — это именно военная помощь.
"Чрезвычайно ценим такую солидарность австралийского народа с Украиной. Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины", — написал Шмыгаль в своем Telegram.
Напомним, Соединенные Штаты Америки 26 апреля выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд. долларов.
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