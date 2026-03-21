Еще одна страна поддержала шантаж Венгрии по кредиту для Украины: кто присоединился к Орбану

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в политических играх вокруг нефтепровода "Дружба".

Ирина Игнатова
Роберт Фицо и Виктор Орбан

Премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Пророссийский блок внутри Европейского Союза продолжает шантажировать международное сообщество из-за финансовой помощи Киеву. Вслед за Венгрией, которая систематически ветирует выделение средств, о возможности блокирования жизненно важного кредита заговорили и в Братиславе .

О новых скандальных заявлениях словацкого премьера Роберта Фицо сообщает Aktuality со ссылкой на его интервью по радио.

«Орбан прав, а я не самоубийца»

Во время радиоэфира Роберт Фицо открыто вступился за своего венгерского коллегу Виктора Орбана, который блокирует принятие кредита для Украины на 90 млрд евро из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» после атаки на него 27 января.

«Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может управлять Европейским Союзом. Не дам водить себя за нос Зеленскому», — дерзко заявил Фицо.

Словацкий премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда его страна заблокирует кредит, однако конкретных условий не назвал. В то же время, он резко прокомментировал приглашение украинского президента, который предложил ему приехать в Киев для обсуждения всех открытых вопросов. По словам Фицо, он туда не поедет, потому что «не самоубийца», учитывая его статус «чрезвычайно непопулярного политика» в Украине.

Не обошел Фицо и руководство ЕС, заявив о необходимости замены президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главной дипломатки Каи Каллас на «настоящих лидеров», намекнув на президента Франции Эммануэля Макрона.

Блокирование кредита ЕС для Украины — последние новости

Несмотря на откровенный шантаж со стороны Будапешта и Братиславы, в Брюсселе настроены решительно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уже неоднократно уверяла , что Евросоюз найдет юридические механизмы, чтобы выполнить свои обязательства и предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026-2028 годы.

По ее словам, единственное условие, прописанное еще в декабре 2025 года (о том, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут принимать прямого участия в этом займе), было выполнено, поэтому дальнейшая блокировка безосновательна.

«Заем остается заблокированным, поскольку один лидер не придерживается своего слова. Но позвольте мне повторить, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе, потому что на кону наше доверие и наша безопасность», — резюмировала глава Еврокомиссии после недавнего саммита лидеров ЕС.

