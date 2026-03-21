Еще одна страна поддержала шантаж Венгрии по кредиту для Украины: кто присоединился к Орбану

Премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Пророссийский блок внутри Европейского Союза продолжает шантажировать международное сообщество из-за финансовой помощи Киеву. Вслед за Венгрией, которая систематически ветирует выделение средств, о возможности блокирования жизненно важного кредита заговорили и в Братиславе .

О новых скандальных заявлениях словацкого премьера Роберта Фицо сообщает Aktuality со ссылкой на его интервью по радио.

«Орбан прав, а я не самоубийца»

Во время радиоэфира Роберт Фицо открыто вступился за своего венгерского коллегу Виктора Орбана, который блокирует принятие кредита для Украины на 90 млрд евро из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» после атаки на него 27 января.

Реклама

«Виктор Орбан политически прав. Зеленский не может управлять Европейским Союзом. Не дам водить себя за нос Зеленскому», — дерзко заявил Фицо.

Словацкий премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда его страна заблокирует кредит, однако конкретных условий не назвал. В то же время, он резко прокомментировал приглашение украинского президента, который предложил ему приехать в Киев для обсуждения всех открытых вопросов. По словам Фицо, он туда не поедет, потому что «не самоубийца», учитывая его статус «чрезвычайно непопулярного политика» в Украине.

Не обошел Фицо и руководство ЕС, заявив о необходимости замены президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главной дипломатки Каи Каллас на «настоящих лидеров», намекнув на президента Франции Эммануэля Макрона.

Блокирование кредита ЕС для Украины — последние новости

Несмотря на откровенный шантаж со стороны Будапешта и Братиславы, в Брюсселе настроены решительно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уже неоднократно уверяла , что Евросоюз найдет юридические механизмы, чтобы выполнить свои обязательства и предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026-2028 годы.

Реклама

По ее словам, единственное условие, прописанное еще в декабре 2025 года (о том, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут принимать прямого участия в этом займе), было выполнено, поэтому дальнейшая блокировка безосновательна.

«Заем остается заблокированным, поскольку один лидер не придерживается своего слова. Но позвольте мне повторить, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе, потому что на кону наше доверие и наша безопасность», — резюмировала глава Еврокомиссии после недавнего саммита лидеров ЕС.