Еще одна страна поддержала заявку Украины на членство в ЕС

Глава ирландского правительства выразил поддержку европейским стремлениям Киева.

Ирландия поддержала заявку Украины на членство в Европейском Союзе.

Об этом 6 апреля заявил премьер-министр страны Майкл Мартин в ирландском парламенте, где выступал с речью президент Украины Владимир Зеленский.

"Я поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я приветствовал эту заявку и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале... Мы знаем, что расширение ЕС было силой демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины. Как я сказал вам, президент Зеленский, когда мы разговаривали 16 апреля, я продолжу поддерживать стремление Украины", — подчеркнул глава ирландского правительства.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти поддерживают членство Украины в Европейском Союзе.

В то же время Верховная Рада Украины обратилась к президентам Европейского парламента Роберте Мецолы и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с просьбой как можно скорее предоставить выводы Еврокомиссии по вступлении Украины в ЕС.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. После этого стало известно, что заключение Европейской комиссии по заявке Украины на вступление в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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