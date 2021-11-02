Еще одна страна подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Еще одна страна подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Ранее четыре страны ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Президент Владимир Зеленский во время встречи со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой подписал декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Об этом написал Зеленский в своемTwitter.

Так, встреча президентов Украины и Словакии прошла на полях экологического саммита в Глазго. Среди прочего, Зеленский и Чапутова также говорили о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО и взаимодействии в энергетической сфере и о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана декларация о признании европейской перспективы Украины", — написал Зеленский.

Президент отметил важность признания европейской перспективы для поддержки процесса трансформации в Украине и выразил надежду на дальнейшую устойчивую поддержку со стороны Словакии на пути страны к членству в ЕС и НАТО.

"Сегодняшнее подписание является очень важным примером для других государств – членов ЕС по подлинной поддержке европейской перспективы Украины", – отметил Зеленский.

Глава государства также проинформировал словацкую коллегу о ходе реформ, строительстве дорог и диджилизации, происходящих в Украине.

Ранее декларации о европейской перспективе подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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