Еще одна страна присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины: кто в списке

Болгария стала 16 страной, присоединившейся к Декларации стран "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины.

Совет министров Болгарии в среду принял решение о присоединении страны к усилиям стран "G7" по оказанию долгосрочной поддержки безопасности Украины.

Об этом сообщает Болгарское новостное агентство со ссылкой на совместную декларацию.

Болгария оказывает Украине политическую и практическую поддержку. Таким образом, непосредственно противостоит российской агрессии. Болгария вносит свой вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике, Болгария присоединяется к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что совместная декларация в поддержку Украины была объявлена 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе от имени стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также президентами Европейского Совета и Европейской Комиссии. Затем к ней присоединились Бельгия, Чехия, Греция, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция, и этот список продолжает расти.

Напомним, ранее стало известно, что Болгария предоставит Украине около 100 советских бронетранспортеров. В нашу страну они поступят уже в сентябре этого года.

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