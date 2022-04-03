"Еще одно направление нашей борьбы": Зеленский прокомментировал совещание по развитию украинской экономики

Участники совещания обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления российским оккупантам.

Президент Украины обсудил вопросы финансирования расходов государства на совещании с представителями Офиса главы государства и Кабинета министров.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 2 апреля.

"Днем провел большое совещание с экономическим блоком Кабинета Министров и Офиса Президента. Экономический фронт – это еще одно направление нашей борьбы за наше государство, за наших людей", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, какие актуальные вопросы были обсуждены за встречи.

"Очень детально обсудили ситуацию с посевной, с обеспечением украинцев продуктами питания, с горючим, ситуацию в энергетике, ситуацию с основными отраслями государства", — сказал он.

Среди тем совещания были и источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и пособия международных партнеров Украины.

Министр финансов доложил о состоянии исполнения государственного бюджета, детали переговоров с партнерами о финансовой поддержке для Украины.

В военное время экономические отношения должны оставаться управляемыми полностью – как бы сложно нам всем не было. Ибо это – о перспективе. О перспективе жизни более 40 миллионов украинцев, о том, какой будет наше завтра. Участники совещания получили четкие задачи", – добавил Зеленский.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Напомним, у украинцев появилась возможность предоставить информацию о разрушенном войной имуществе на портале и в приложении "Действие".

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