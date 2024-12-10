Еще пять украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины — Ермак

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA еще пять украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в сообщении в соцсетях.

Среди возвращенных – трое молодых украинцев, только что ставших совершеннолетними. Двое из них долгое время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец-то уехал с временно оккупированной территории. Также важным достижением стало освобождение семьи из четырех человек, в которой дети 11 и 14 лет стали мишенью преследований через проукраинскую позицию семьи, и помощь 77-летней женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно.

Их истории – свидетельство того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди под оккупацией.

Координация действий государственных органов и институтов Украины, активная поддержка волонтеров, общественных организаций и международных партнеров позволили достичь этого результата – украинцы, пережившие сложные испытания, наконец дома.

"Благодарен командам Офиса, Офиса Омбудсмана и всем привлеченным, кто сделал это возвращение возможным. Должны вернуть в Украину всех наших детей. Без исключений и любых условий!", — резюмировал Ермак.

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