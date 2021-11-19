Эскалации ситуации со стороны России можно избежать, если объединить усилия — Резников

Эскалации ситуации со стороны России можно избежать, если объединить усилия — Резников

В случае такой эскалации последствия будут катастрофическими для всей Европы.

Обострение ситуации со стороны России, которая сосредотачивает свои войска на границе с Украиной, может произойти в любой момент, и для того, чтобы предотвратить это, нужен решительный и объединенный ответ цивилизованного мира.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне, пишет Укринформ.

"В Украине мы очень хорошо осознаем, что Россия может прибегнуть к эскалации в любое время. Мы готовы защищать нашу страну и будущее наших детей", — подчеркнул министр обороны Украины.

Он отметил, что в случае возникновения такой эскалации последствия будут катастрофическими для всей Европы.

"Состоится ли это на самом деле, в значительной степени зависит от единства и решительности цивилизованного мира остановить агрессора", — резюмировал глава оборонного ведомства.

Отметим, что это первый визит Резникова в США в должности министра обороны.

Ранее глава Пентагона прокомментировал испытания РФ противоспутникового оружия.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности демократии и свободе".

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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