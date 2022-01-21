Эскалация или дипломатия: в Женеве состоялись переговоры Блинкена и Лаврова

Россия продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов, который должны якобы обнародовать на следующей неделе.

В дипломатической столице мира, швейцарской Женеве, состоялись переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщается 21 января в сюжете ТСН.16:45, сам Блинкен на итоговой пресс-конференции сказал: это не столько переговоры, сколько обмен мнениями и предупреждениями.

Отель President Wilson на берегу озера – давнее место американо-российских переговоров. Госсекретарь Соединенных Штатов прилетел в Женеву еще накануне. Уже тогда Блинкен делился с репортерами: большого прорыва не ожидает. То же он повторил и в лицо Лаврову.

"Все мы все равно убеждены, что только дипломатией и диалогом можно решить наши разногласия. Но мы также готовы в случае, если это окажется невозможным, если Россия решит усилить агрессию в сторону Украины – к единому, быстрому и суровому ответу", – отметил он.

"Мы прочитали за вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Государственный департамент по поводу того, что назвали "дезинформацией" России в огромном масштабе. Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался на сути наших предложений, которые мы передали", — подчеркнул Лавров.

Переговоры уже без камер продолжались около двух часов. Так называемые российские предложения – это декабрьский ультиматум, на который Россия требует письменного ответа Штатов. То есть гарантий, что Украину никогда не примут в НАТО. Такие гарантии ни Штаты, ни Европа давать не желают, ведь это противоречит принципам международной политики. И чтобы поддержать позицию Блинкена, продемонстрировать общий настрой – еще накануне ряд европейских чиновников максимально доступно пообещали Путину: это дорого обойдется. Украине — пока она будет готова сопротивляться — запад поможет держаться. В том числе оружием.

В ответ на совместные заявления европейских чиновников, спикер Госдумы России внезапно объявил, что на следующей неделе депутаты будут решать, предлагать ли Путину признать ранее оккупированные Россией территории на востоке Украины, так называемые "ДНР" и "ЛНР". По схожему механизму происходило так называемое признание Крыма российским почти восемь лет назад. К бряцанию мышцами присоединился и самопровозглашенный вождь Беларуси, который сейчас запускает на юг своей страны российские ЗРК Эс-400 и войска для — якобы — общих учений.

"Если нас будут не просто постоянно дергать, не просто, как они сейчас делают, а развертывать армии, запугивать нас, и ставить на грань выживания всевозможными санкциями, а еще больше угрожать, как они сейчас делают, то мы вломимся так, что мало не покажется", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Европейская пресса снова вернула Россию, Украину и возможное новое наступление россиян на первые полосы. По завершении переговоров Блинкен подчеркнул: он объяснил собеседнику, что дальнейшие нападения России на Украину, в том числе кибернападения — Соединенные Штаты без ответа не оставят.

"Я объяснил министру Лаврову, что есть фундаментальные основы, с которых мы не сдвинемся. В частности — это суверенное право украинцев определять собственное будущее самостоятельно", — сказал он.

Лавров назвал встречу промежуточной. Россия по его словам продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов, который должны якобы обнародовать — на следующей неделе.

Встреча Блинкена и Лаврова: какими мыслями и предостережениями поделились политики

Напомним:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросил его объяснить точку зрения РФ, какие шаги ее руководство предприняло, и как они идут на пользу стратегическим интересам страны и безопасности. Из-за агрессии РФ НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе, констатировал Блинкен.

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