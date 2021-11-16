Эскалация РФ: США в ответ планируют днями и неделями внимательно следить за действиями России

Эскалация РФ: США в ответ планируют днями и неделями внимательно следить за действиями России

Действия России вызывают большую обеспокоенность в США.

США планируют продолжать тесную координацию усилий с союзниками и партнерами по всей Европе по реагированию на эскалацию со стороны России.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров. Несколько наших европейских союзников уже провели собственные дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи. Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе — и не только – учитывая эти действия", — заявил он.

Чиновник добавил, что Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предполагаемые отношения со стороны РФ.

"Но надежды — это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будут предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели", — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из- за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые влекут за собой дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

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