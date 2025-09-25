Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал позицию президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены Альянса имеют право сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают их воздушное пространство. Это решительный ответ на участившиеся в последнее время инциденты с нарушением российской авиацией воздушных границ НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Условие для атаки: «если необходимо»

Марк Рютте заявил о своем полном согласии с позицией Трампа во время интервью в эфире Fox News. Он подчеркнул, что такие действия возможны только при условии, что это будет «совершенно необходимо».

«Если так нужно. Так что я полностью согласен здесь с президентом Трампом: если так необходимо», — повторил Рютте, подтвердив право стран-членов на решительную защиту своих границ.

Он добавил, что военные НАТО проходят специальную подготовку для оценки таких угроз. Они научены определять, могут ли российские самолеты быть просто выведены за пределы территории Альянса, или необходимо предпринять дальнейшие действия, включая возможное сбивание.

Решительное изменение риторики

Поддержка Рютте знаковая, поскольку она укрепляет решительную риторику, которую Дональд Трамп недавно продемонстрировал во время своего выступления в ООН. Рост провокаций со стороны российской авиации над Европой и неоднократные нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО заставляют Альянс пересмотреть свои правила взаимодействия. Это подтверждает переход к более жесткой позиции в ответ на агрессивные действия России.

Это заявление свидетельствует о готовности НАТО применять силу для защиты суверенитета, что является важным сигналом в контексте роста напряженности между Россией и западными государствами.

Напомним, в НАТО обвинили Россию в безответственности и эскалации. Государство-агрессорку предупредили об ответных решительных действиях.