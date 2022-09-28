Если Альянс не будет реагировать на войну в Украине, взорвет собственную безопасность — генсек НАТО

Если НАТО не будет реагировать на российскую агрессию в Украине, Североатлантический союз тем самым подорвет собственную безопасность.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

«Мы разделяем общее соседство, а также общие угрозы и вызовы. То, что мы видим в Украине, которая соседствует как для НАТО, так и для ЕС, имеет значение для всех нас. Я недавно говорил с президентом Зеленским, и еще раз сказал ему, что союзники по НАТО, Европа, Северная Америка, наши партнеры – мы стоим рядом в солидарности с ним. Мы восхищаемся мужеством народа Украины и ее Вооруженных Сил, которое они демонстрируют», — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что то, что сейчас происходит в Украине – это жестокая агрессивная война со стороны России, это грубое нарушение международного права, это абсолютно безосновательное вторжение РФ на территорию страны-соседа.

«Я говорю это еще раз, потому что важно понимать – если мы не будем реагировать на эту жестокую войну, – тогда мы подорвём не только безопасность Украины, но и нашу собственную безопасность. Тогда президент Путин и другие тоталитарные лидеры приходят к выводу, что использованием военной силы и путем нарушения международного права они могут получить все, что хотят. Это было бы плохо для Украины, но это было бы плохо и для нас. Именно поэтому мы наращиваем общую помощь Украине в эти месяцы», — подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.

НАТО и ЕС последовательно идут по пути сближения, что не удивительно, поскольку они имеют много общих членов.

«Когда Финляндия присоединится к НАТО, 96 процентов проживающих в Европейском Союзе, в европейских странах, будут находиться под защитой НАТО. Поэтому у нас действительно много общего», — резюмировал Йенс Столтенберг.

Столтенберг призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы поддерживать Украину.

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